A olímpica Sara Moreira vai correr no próximo dia 19 a maratona de Valência, Espanha, com autorização do Sporting, que não viu qualquer inconveniente. "A ida a Valência não colide com os interesses do clube. Sei que em primeiro lugar está sempre o Sporting", confessou a Record Sara Moreira, que volta a fazer uma maratona, depois da desistência nos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro’16.

"A preparação para a maratona de Valência tem sido diferente das outras vezes que corri a distância. Só decidi fazer esta maratona depois do teste na meia-maratona de Lisboa, em outubro, e a forma é bastante razoável. Mas não tenho em mente uma marca ou lugar. Estou a sentir-me bem e gostava de voltar a correr uma maratona", explicou Sara Moreira.

A opção por Valência baseou-se num conjunto de circunstâncias: está mais perto de casa, não viaja para fora da Europa e o empresário da sportinguista é espanhol, Jesus Olivan, o que facilitou sobremaneira as negociações. "Além disso, tenho a garantia de que o percurso é plano", frisou a maratonista, que nada tem decidido em relação à sua presença nas habituais corridas de São Silvestre, no final do ano. Em 2018, as atenções de Sara estão voltadas para a Taça dos Clubes Campeões Europeus de corta-mato, que terá lugar a 4 de fevereiro, em Mira. "O facto de conhecermos a pista e de podermos lá treinar joga a nosso favor. Acho que temos uma equipa muito forte e que pode ser campeã europeia. Estamos todas avisadas para este objetivo", acentuou Sara. Nova Iorque tem sido talismã A maratona de Nova Iorque, que se disputa no domingo – e onde compete Jéssica Augusto – tem sido talismã para Sara Moreira, que já foi terceira e quarta classificada, tendo subido ao pódio na estreia em 2014 com 2:26.00 horas. Em Valência, a sportinguista fará a sua quinta prova na distância e o seu melhor registo pessoal foi alcançado em Praga em 2015 com 2:24.49 horas. A maratona de Nova Iorque, que se disputa no domingo – e onde compete Jéssica Augusto – tem sido talismã para Sara Moreira, que já foi terceira e quarta classificada, tendo subido ao pódio na estreia em 2014 com 2:26.00 horas. Em Valência, a sportinguista fará a sua quinta prova na distância e o seu melhor registo pessoal foi alcançado em Praga em 2015 com 2:24.49 horas.

Autor: Norberto Santos