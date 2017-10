Continuar a ler

"Na época passada não competi no Nacional de estrada, acabei por não terminar o Nacional de corta-mato e este ano quero estar disponível para ajudar o meu clube em todas as frentes", sublinhou.



Treino sem limitações



Sara Moreira, que no próximo dia 17 completa 32 anos, garante estar a treinar-se sem qualquer tipo de problema físico. "Durante estes últimos meses fiz uma avaliação pessoal do que se tem passado e nesta altura sinto-me com capacidade para retomar a competição. Felizmente que nos treinos não tenho sentido dores", referiu a atleta leonina.



Na ‘meia’ de Lisboa



A campeã europeia de meia-maratona em 2016 tem previsto o seu regresso à competição no próximo domingo, na Meia-Maratona Santander Totta, organizada por Carlos Móia.



"A minha prioridade para esta época é contribuir para as vitórias do Sporting", disse Sara Moreira a Record, colocando como pontos altos a conquista dos títulos europeus em crosse e na pista. "Não nos podemos esquecer que podemos brilhar individualmente, mas são as vitórias coletivas que dão mais valor quando se trata de competições por pontos", sublinhou Sara Moreira, que representa o Sporting desde 2014."Os sócios reveem-se nas competições coletivas e as contratações que os clubes fazem é sempre nesse sentido: o de ganhar por equipas. É isso que faz mexer o mercado", adiantou a olímpica portuguesa, que desde a desistência na maratona dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, em 2016, passou por uma série de lesões que a obrigaram a algumas paragens.

Autor: Norberto Santos