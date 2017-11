A Procuradoria-Geral da República está a investigar os moldes em que foi realizada a transferência de Junya Tanaka para o Sporting, no verão de 2015. Ora o caso terá tido como base uma denúncia de Paulo Pereira Cristóvão, antigo-presidente dos leões, a quem Nuno Saraiva não poupou críticas, esta quinta-feira, no programa 'Verde no Branco', da Sporting TV."Paulo Pereira Cristóvão está a exercer militância anti-sportinguista", lamenta Nuno Saraiva, classificando este ex-dirigente como uma "espécie de lebre do Benfica, ajudando a esconder tudo o que é verdadeiramente importante e grave no futebol português, criando ruído para desviar atenções" dos casos que envolvem as águias, como o que resultou nas recentes buscas realizadas pela Polícia Judiciária à SAD do Benfica, e às casas de Luís Filipe Vieira, entre outros.

Autor: António Adão Farias