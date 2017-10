O diretor de comunicação do Sporting, Nuno Saraiva, voltou a defender a utilidade do vídeo-árbitro (VAR), mas visou ainda o Benfica-Feirense, onde reclamou um penálti de Luisão, criticando a transmissão da BTV.

"Em Vila do Conde, o VAR voltou a ser exemplar. O golo de Bruno Fernandes foi bem invalidado. Na Luz, aos 50’, passou em claro o penálti de Luisão. Armados em paladinos da verdade e da transparência, deviam ter vergonha de a televisão que transmite os seus jogos não mostrar uma única repetição do lance para que a verdade continue a ser adulterada", vincou, no seu Facebook.