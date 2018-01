Continuar a ler

"Quem tenha de ser preso, que seja; quem tenha de descer de divisão, que desça", vincou o diretor de comunicação leonino, recordando que "foi Bruno de Carvalho quem denunciou, a 5 de outubro de 2015, as ofertas do Benfica a árbitros".



Nuno Saraiva vê como imperativo a intervenção das altas instâncias nacionais nos casos vouchers e emails, processos que foram concentrados num só, como avançou a revista Sábado e confirmou o Ministério Público."Esta decisão significa que a investigação parece ter todas as evidências de que houve a prática de crimes. Naturalmente, não se junta um ‘nado-morto’ a uma investigação que está bem viva, como o caso dos emails. Perantes estes factos, podemos retirar várias conclusões. Uma das quais é a constatação da ligeireza como estas matérias têm sido tratadas pelas instâncias da justiça desportiva em Portugal. É inaceitável. Têm agora uma oportunidade de ouro para se redimir do péssimo serviço prestado", sublinhou, no programa 'Verde no Branco', da Sporting TV.

Autor: Ricardo Granada