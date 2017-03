el que hizo esta foto es un genio .... gracias @Sporting_CP por seguir metiendo presión con los 4 goles https://t.co/ogp2yEtY4V — Ezequiel Schelotto (@GalgoSchelotto) 17 de março de 2017

Pouco depois de Bas Dost ter feito quatro golos ante o Tondela e ter sido figura, uma vez mais, do Sporting, o ítalo-argentino Ezequiel Schelotto tentou 'reclamar' para si a música do avançado holandês, levando os leões a lançarem o desafio: marcar também ele quatro golos . O desafio foi lançado e ficou por ali... até esta sexta-feira.Através do Twitter, com o recurso a uma montagem na qual surgem quatro cartas com o rosto do ítalo-argentino, o Sporting questiona "Então @GalgoSchelotto preparado para amanhã? #NanananaGalgo". Uma publicação que merece uma resposta bem humorada do lateral: "A pessoa que fez esta foto é um génio... Obrigado @Sporting_CP por continuar a meter pressão com isso dos quatro golos".

Autor: Fábio Lima