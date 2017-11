Ezequiel Schelotto, que esta temporada veste a camisola do Brighton, da Premier League, elogia a postura de Bruno de Carvalho, sublinhando o respeito com que sempre foi tratado em Alvalade pelo presidente leonino."[Bruno de Carvalho] É um fanático pelo Sporting, dá tudo o que tem pelo clube. Esteve sempre a par da minha situação e felicitou-me quando assinei pelo Brighton. Houve sempre respeito. Nunca falharam nada comigo e respeitaram sempre as datas de pagamento dos salários", afirmou o italo-argentino em entrevista ao 'Correio da Manhã'.O lateral-direito ex-Sporting deixa também palavras de elogio a Jorge Jesus, apesar de este o ter dispensado e colocado a treinar à parte esta pré-temporada, situação que não deseja a ninguém . "O míster Jesus foi uma peça fundamental na minha carreira. Colocou-me a jogar como lateral-direito e eu fui-me adaptando à posição ao ponto de sentir que é nesse lugar que quero jogar sempre. foi Jesus que me ajudou a entender tudo isso e me convenceu a ir para o Sporting", disse Schelotto, referindo ainda que a relação que tinha com o seu antigo treinador era "como de pai para filho".