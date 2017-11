Continuar a ler

Schelotto afirma que ainda hoje recebe mensagens dos adeptos leoninos e lembra que deu tudo pelo clube: "Sempre mostrei amor e paixão pela camisola, nunca virei as costas a nada, sempre quis o melhor para o clube. Chorei de raiva por não ter sido campeão, enojava-me quando perdíamos alguns jogos e aceitava as críticas para poder melhor. Por tudo isto, posso dizer que gostei muito do tempo que passei em Lisboa e claro gostava de ter ficado muito mais", sublinhou.



Ezequiel Schelotto deixou Alvalade no último verão para assinar pelo Brighton, depois de ter sido dispensado por Jorge Jesus, e apesar de assumir que passou as 'passas do Algarve' nos últimos tempos de leão ao peito, treinando à parte na pré-época, o lateral italo-argentino não guarda rancor."Da minha parte não há explicação [para ter sido dispensado] porque sempre fui exemplar em tudo. Não sei o que falhou. Foi uma decisão do treinador", refere o jogador em entrevista ao 'Correio da Manhã'. "O que vivi como jogador não desejo a ninguém. Não fazer o que mais gosto foi horrível (...) Só quem passa por isto é que percebe. Foi uma situação horrível, porque num momento és titular, despertas a atenção do selecionador da Argentina e depois começas a treinar sozinho."