Ezequiel Schelotto fez múltiplos agradecimentos e prometeu dar tudo para honrar o compromisso com o Sporting, a propósito da renovação do contrato até 2019. "Estou muito contente por continuarmos juntos. É o fruto de muito trabalho, dedicação e amor ao que mais adoro, que é o futebol. Mais do que nunca vou pagar a confiança que me dão em cada jogo. Quero agradecer aos adeptos do Sporting, dirigentes, treinador, staff, companheiros de equipa e família, que sempre me ajudaram a crescer no dia a dia", referiu no Instagram.Schelotto, de 27 anos, está no Sporting desde novembro de 2015, sendo a cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.

Autor: Sandra Lucas Simões