O defesa ítalo-argentino Ezequiel Schelotto colocou recentemente em leilão onze camisolas utilizadas pelos mais diversos jogadores, revertendo grande parte da verba para a Cruz Vermelha Italiana, pelo seu trabalho no auxílio às vítimas do terramoto de Abruzzo, ocorrido no início deste ano.Entre as camisolas a leilão está uma do próprio lateral, utilizada no jogo com o Estoril, que tem a particularidade de estar autografada pelo jogador dos leões. Há ainda uma de Bas Dost - a que foi usada também ante os canarinhos. A de Schelotto está de momento nos 110 euros, ao passo que a do holandês surge nos 100, sendo apenas superadas pelo valor pelo qual está a ser licitada a de Papu Gomez, da Atalanta.

Autor: Fábio Lima