Grande triunfo de equipo y merecedores de esta victoria. A seguir por este camino y ya a pensar… https://t.co/sr8OGMIjU8 — Ezequiel Schelotto (@GalgoSchelotto) February 25, 2017

Otra victoria importante!! Tenemos que seguir por este camino!! https://t.co/42uNUSbMIY — Sebastian Coates (@SebastianCoates) February 25, 2017

Mais uma vitória importante este é o caminho Uma publicação compartilhada por Joao Palhinha (@joaopalhinha6) em Fev 25, 2017 às 12:53 PST

Cinco meses depois, Bryan Ruiz voltou a marcar com a camisola do Sporting e, após o encontro com o Estoril, recebeu uma felicitação especial por parte do seu companheiro de equipa Ezequiel Schelotto, um jogador do plantel leonino com o qual tem maior empatia - algo que mostra praticamente todos os dias nas redes sociais. "Muito contente por ti, amigo", escreveu o ítalo-argentino nas Stories do Instagram.De resto, também nas redes sociais, Sebastián Coates e Gelson Martins também expressaram a sua alegria pelo triunfo na Amoreira, por 2-0

Autor: Fábio Lima