Ao contrário de Rui Patrício e Rúben Semedo, Schelotto não será utilizado já no sábado. Ao queapurou, Jorge Jesus vai guardar o lateral-direito para terça-feira (dia 17), para o desafio da Taça de Portugal, também com os flavienses. O ítalo-argentino, de 27 anos, está recuperado da lesão nos gémeos da perna direita, contraída no jogo com o Boavista (11.ª ronda do campeonato), razão pela qual será convocado pelo treinador do Sporting, que entende, isso sim, conceder-lhe uma chance nessa altura.