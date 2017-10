Continuar a ler

Em 2014, JJ travou a Juventus e levou o Benfica à final da Liga Europa. O jogador italo-argentino projeta a possível estratégia do Sporting para esta noite e reforça elogios ao amadorense."Jesus é o Conte português, um vencedor. O rótulo de defensivo é errado. Terá preparado o jogo em função das principais referências da Juventus, em especial Dybala, que graças à sua capacidade de drible é o perigo número um. Espero um Sporting a congestionar o corredor central, obrigando a Juventus a jogar nas faixas e a apostar em cruzamentos, visto que a dupla de centrais, Mathieu e Coates, é fortíssima no jogo de cabeça. O Sporting procurará jogar nos duelos em todo o campo, para recuperar a bola e contra-atacar com a velocidade de Acuña e Gelson Martins", considera.Schelotto dá o exemplo do jogo com o Real Madrid para explicar do que é capaz este Sporting e até avança com um prognóstico. "É uma equipa constante e compacta. Podes ganhar-lhes mas de certeza que te vão fazer suar até ao último minuto. Na época passada, ao minuto 88, estávamos a vencer no Santiago Bernabéu e depois Ronaldo e Morata deram a volta ao resultado. O meu prognóstico é 1-1: golos de Coates e Dybala", afirma.Numa análise mais detalhada, Schelotto revela onde pode estar o perigo verde e branco. "Se eu estivesse na Juventus tentaria impedir o Sporting de fazer cruzamentos, porque (Bas) Dost é muito bom a transformá-los em golo. É o (Luca) Toni holandês. Eu vi-o fazer 35 golos, de todas as maneiras e feitios. Lembro-me de uma assistência minha que ele finalizou sentado, com um toque", descreve.Na entrevista ao 'Tuttosport', Schelotto começa por apresentar-se como se ainda fosse mais um do plantel de Jorge Jesus."Deixei o Sporting a 31 de agosto, no último dia de mercado. Transferi-me para o Brighton, da Premier League, mas o meu coração continua em Lisboa. Sigo todos os jogos do Sporting, tenho contacto diário com os meus ex-companheiros e quando posso volto a Lisboa, onde tenho um restaurante italo-argentino. Faremos um grande jogo contra a Juventus", dispara. "Sinto-me um deles. É espontâneo dizer 'nós' em vez de 'eles'. Estava em Lisboa quando começou a aventura na Champions",acrescenta.O sentimento no balneário, por altura do sorteio da Champions, foi de expectativa, revela Schelotto. "Ficámos contentes, porque para nós, jogadores, a Champions é uma montra e poder defrontar Messi e a Juventus é o máximo. As conversas, nesse dia, eram quase todas sobre Dybala e sobre o estádio. Coates e Ruiz pensavam que se jogava no Olímpico de Turim, por isso mostrei-lhes vídeos do Stadium. Escolhi imagens de 13 de maio de 2012, quando eu estava na Atalanta e vivi dentro de campo o último jogo de Del Piero na Serie A com a Juventus. Pareceu-me a melhor maneira de lhes transmitir o ambiente do Stadium", conta.