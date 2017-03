Continuar a ler

E prosseguiu: "Estou muito agradecido, porque foi ele que me trouxe para cá. Se alcançar objetivos importantes só o devo a Jesus, que apostou e confiou em mim. Gosto muito que ele tenha aquela energia. Conhecia as exigências dele como treinador e eu só tinha de retribuir a confiança. Aprendo muito com ele. É um treinador que tem ainda muito futuro e tento aproveitá-lo ao máximo todos os dias".Quanto à renovação do seu contrato até 2019, Schelotto sublinhou que "era um dos objetivos" assim que chegou a Alvalade em 2015/16. "Não tenho de convencer ninguém, mas sabia que tinha de demonstrar o meu valor. Sabia que não ia ser fácil, tinha de estar mais tranquilo. Só tratei de agarrar as oportunidades. Também sou muito autocrítico. Foi o treinador que me guiou, que me convocou".