"Querido Bryan: estou muito feliz pelo momento que estás a viver após a 'muita dor' que tu e a tua família passaram. Sei o que viveste porque eu estava lá contigo.



Demonstraste, mais uma vez, que nem tudo é um buraco negro na vida e que se uma pessoa lutar pelo que ama, há sempre uma recompensa. Levaste a seleção de volta ao topo do mundo e, com esse pé direito que sempre critiquei (ahahahahah) fizeste um cruzamento com a força que te caracteriza, no último suspiro, para que o teu companheiro pudesse fazer o golo e a Costa Rica possa ir ao Mundial da Rússia.



Quero dedicar-te esta frase: Deus coloca-nos obstáculos para testar as nossas capacidades para sair dos problemas e, embora às vezes não o vejamos, há sempre uma solução que, mais cedo ou mais tarde, aparece. Deus tarda mas não falha."









Bryan Ruiz 'renasceu' ao serviço da Costa Rica: foi do seu pé direito que ao quinto minuto de compensação do embate com as Honduras, saiu o cruzamento que permitiu a Kendall Waston colocar os Ticos no Mundial'2018, com sede na Rússia. De Inglaterra, chegou 'logo' uma mensagem emocionada de um amigo do extremo, com quem partilhou balneário no Sporting durante época e meia.Ezequiel Schelotto. Lembra-se dele? O agora futebolista do Brighton, clube da Premier League, utilizou as redes sociais para, de forma emocionada, sublinhar a perseverança de Bryan, que se treina à parte na Academia Sporting, na companhia de um preparador físico, por não entrar nas contas de Jorge Jesus para a presente temporada. Aliás, a história foi contada porpode lê-la aqui Voltando ao que 'interessa', o lateral mostrou-se "muito feliz" pelo momento que Bryan está a viver ao serviço da Costa Rica, dedicando-lhe um longo texto, que termina com um "Deus tarda mas não falha".

Autor: Bruno Fernandes