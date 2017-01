Hoy ultimo día de recuperación y mañana se vuelve con el equipo, fueron 7 semanas duras pero lo supe superar con esfuerzo y mucho entrenamiento, gracias a todos por el apoyo recibido. Con ganas de dar una grande mano a seguir creciendo a @sportingclubedeportugal #galgo #graciasDios #somosgrandes #sportingCP #sportingclubedeportugal ?? Uma foto publicada por Ezequiel Schelotto (@officialgalgo) a Jan 17, 2017 às 4:46 PST

Ezequiel Schelotto utilizou a sua conta do Instagram para garantir que cumpre esta terça-feira o último dia de recuperação daqua contraiu a 26 de novembro na visita do Sporting ao Bessa."Último dia de recuperação e amanhã voltar com a equipa. Foram sete semanas duras, mas que superei com esforço e muito treino. Obrigado a todos pelo apoio recebido. Com 'ganas' de dar uma grande mão para ajudar o Sporting a crescer", escreveu o lateral ítalo-argentino na referida rede social.Jorge Jesus ganha assim mais uma opção para a direita da defesa, uma vez que neste momento tem apenas Ricardo Esgaio disponível. João Pereira assinou contrato com o Trabzonspor e já não faz parte do plantel.

Autor: Bruno Fernandes