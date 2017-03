Na entrevista concedida à Sporting TV, Ezequiel Schelotto revela ter tido um aliado de peso na adaptação ao novo clube e à nova posição. Nem sempre o futebol é concorrência feroz. Por vezes, também é solidariedade.



"O João [Pereira] é um grande profissional, alguém que me ajudou a adaptar-me. Aprendi muito com ele porque não falava português e ele conhecia melhor o treinador. Eu tratava de ver o que ele fazia e guiar-me. Não sentíamos competitividade, o que queríamos era que o Sporting ganhasse. Neste clube ganhamos todos e perdemos todos", garantiu o ítalo-argentino, de 27 anos.





Schelotto, conhecido por Galgo, alcunha essa que vem desde há muito tempo, explicou ainda que o objetivo do Sporting até final da temporada passa por ganhar todos os jogos. Depois, considera, há que esperar pelos resultados dos adversários, Benfica e FC Porto."Temos de ganhar os jogos todos até final da época e esperar", disse o lateral, revelando que, entre janeiro e fevereiro, quando esteve ausente por lesão, viu uma equipa "triste" pelos resultados."Eles estavam muito tristes. E eu, fora, estava muito mais, porque não podia ajudar a equipa a crescer mais", referiu, elogiando os adeptos do Sporting. "São mais uma força para nós. Queremos reitribuir", acrescentou.De resto, Schelotto diz-se feliz por estar de volta à melhor forma e por ter cumprido um dos objetivos a que se propôs quando chegou."A lesão deitou-me muito abaixo animicamente. Aos poucos vou-me encontrando. Sempre demonstrei que por esta camisola dou tudo. Os adeptos entenderam quem sou. Quando cheguei queria convencer as pessoas. Sabia que tinha de demonstrar o meu valor. Sabia que não seria fácil. Foi Jorge Jesus que me guiou, convocou para os jogos. Eu sabia que tinha de demonstrar a todos que vim para ganhar títulos", explicou, em alusão à renovação de contrato até 2019.