Emanuel também andava pela Suíça, sendo o Vedeggio Calcio o seu último clube. "O futebol por lá não tem evoluído muito e fiquei feliz quando apareceu esta possibilidade. O Ezequiel falou-nos muito bem do futebol português e estamos a gostar", refere o lateral.Os irmãos de Schelotto já foram a Alvalade ver os jogos com P. Ferreira e V. Guimarães. "É um estádio fantástico, com adeptos muito entusiastas. Pena que na época passada o Sporting não tenha conseguido conquistar o título. Esteve tão perto!", lamenta Emanuel, acreditando que "o Ezequiel não sairá de Portugal sem alguns troféus no currículo".Em breve o lateral sportinguista deverá deslocar-se ao Algarve para observar Emanuel em ação. "Sim, já prometeu que viria. Temos conversado muito e seguido os conselhos dele", adianta Lucas.O sonho dos irmãos Schelotto passa por "chegar a patamares mais altos, se possível aqui em Portugal. Jogar ao lado do Ezequiel ou mesmo como adversários, no mesmo campeonato, seria um sonho. Esperamos que isso possa vir a concretizar-se e vamos trabalhar com toda a humildade e empenho", prometem.