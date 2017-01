Ezequiel Schelotto corre rumo à recuperação total após a lesão muscular no gémeo da perna direita, contraída há quatro semanas na visita do Sporting ao Bessa, para defrontar o Boavista. O lateral ítalo-argentino ainda não deverá integrar a comitiva dos leões que vai jogar a Setúbal na próxima quarta-feira, a contar para a Taça da Liga, apontando ainda assim ao embate do fim de semana com o Feirense, referente à 16.ª jornada do campeonato.Com a saída de João Pereira para o Trabzonspor em vias de ser anunciada, deverá ser Ricardo Esgaio a opção que Jorge JJ vai utilizar no Bonfim, jogo que define se é o leão quem vai representar o Grupo A na ‘final-four’ da Taça CTT que se realiza no final do mês no Algarve.

Autores: Alexandre Carvalho e Bruno Fernandes