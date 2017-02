Continuar a ler

A explicação brasileira



Segundo a análise feita pelo 'Globoesporte', a presença de Bruno Paulista no BID da CBF deve-se ao facto de o médio ter alegadamente sido emprestado pelos brasileiros ao



O BID da CBF indica que a entrada do novo contrato de Paulista com o Bahia foi feito a 30 de junho de 2016, quando o jogador havia anunciado acordo com o Sporting para um vínculo até 2021... três dias antes.



Segundo a análise feita pelo 'Globoesporte', a presença de Bruno Paulista no BID da CBF deve-se ao facto de o médio ter alegadamente sido emprestado pelos brasileiros ao Sporting e não vendido, como se pensava. O caso ganha contornos 'estranhos', se tivermos em linha de conta que o médio foi anunciado como reforço dos leões, em 2015, por empréstimo do Recreativo de Caalá - na altura segundo dados adiantados pelo 'Football Leaks' -, e, depois, em 2016, assinou em definitivo pelo Sporting. Aí, junta-se outro dado... peculiar.O BID da CBF indica que a entrada do novo contrato de Paulista com o Bahia foi feito a 30 de junho de 2016, quando o jogador havia anunciado acordo com o Sporting para um vínculo até 2021... três dias antes.

Há uma semana em solo brasileiro, Bruno Paulista já foi inscrito pelo Vasco da Gama no Boletim de Registros da Federação do Rio de Janeiro , mas o anúncio da sua contratação tarda em suceder. E agora sabe-se que o problema é bem mais 'bicudo' do que inicialmente se previa. É que, segundo dados recolhidos pelo portal 'Globoesporte', o médio de 22 anos ainda está inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF... como jogador do Bahia Desta forma, e para que consiga a contratação do médio brasileiro, o Vasco da Gama terá de chegar a acordo com o Bahia, algo que, ao que parece, está difícil de se concretizar. No meio desta incerteza, Paulista tem trabalhado com o plantel dos cariocas, ainda que sem data para eventualmente se juntar ao plantel em termos competitivos.

Autor: Fábio Lima