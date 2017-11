Continuar a ler

Panorama clínico



Por essa altura, do retorno à Liga, em Paços de Ferreira, Jorge Jesus já terá ao seu dispor os restantes seis jogadores que estão a finalizar os respetivos processos de recuperação, todos habituais titulares. Piccini está a recompor-se de uma contratura na coxa esquerda, Coates lesionou-se no adutor da perna direita, Mathieu teve de parar devido aos gémeos da perna direita, Coentrão foi vítima de problemas musculares, William apresentou mialgias de esforço e Bas Dost ressentiu-se de dores na coxa direita. Coates, Dost e Acuña foram dispensados dos trabalhos das suas seleções. Exceto Acuña, já trabalham todos com bola. E, dentro de uma semana, poderão ser utilizados com o Famalicão, se for essa a ideia de Jorge Jesus.

William Carvalho faz parte de um conjunto de… sete jogadores lesionados com o qual Jorge Jesus e a direção clínica estão confrontados nesta pausa para as seleções. O cenário, porém, está a evoluir de forma muito favorável e neste momento, sabe Record, apenas o argentino Marcos Acunã ainda não faz trabalho com bola, ou seja, é o único cuja recuperação terá de avançar a um ritmo diferente dos demais. Piccini, Coates, Mathieu, Coentrão, William e Bas Dost já estão nesse novo patamar, embora mantenham planos de treino específicos que incluem sessões de ginásio. De resto, como Record noticiou ontem, Acuña será mesmo a única baixa da equipa tendo em vista o jogo com o Famalicão, da 4ª eliminatória da Taça de Portugal, marcado para dia 16, no Estádio José Alvalade.O extremo, de 26 anos, encontra-se a debelar uma lesão muscular na face posterior da coxa direita e deverá voltar às opções contra o Belenenses, no dia 1 de dezembro, falhando os jogos com Famalicão, Olympiacos e Paços de Ferreira. Não está, contudo, excluída a possibilidade de El Huevo regressar a tempo de ser incluído nas escolhas de Jesus para a visita à Mata Real, no dia 26.

Autores: António Adão Farias e Vítor Almeida Gonçalves