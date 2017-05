Neste momento ainda há muitas indefinições no plantel, mas no que diz respeito a saídas existe a intenção de colocar 6 jogadores erevela-lhe quais: Azbe Jug, Douglas, Zeegelaar, Jefferson, Castaignos e Spalvis, que irá representar o Belenenses. Por outras palavras, Jorge Jesus não conta com estes elementos e a SAD do Sporting vai tentar rentabilizar o investimento realizado, também com o intuito de aliviar a massa salarial. Em relação ao holandês, existe a convicção de que o mercado inglês pode ser viável. De resto, Zeegelaar esteve perto de sair para o Norwich em janeiro.