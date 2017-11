Foi com uma sensação de alívio que esta terça-feira, enquanto preparavam o duelo de preparação com a Hungria, marcado para terça-feira, os jogadores e equipa técnica da Costa Rica souberam da reintegração de Bryan Ruiz no plantel principal do Sporting. Óscar Ramírez, selecionador tico, partilhou essa satisfação, deixando claro que, no seu entender, as "pessoas honestas" têm direito à sua recompensa."Na sexta-feira tive oportunidade de falar com o Bryan. Ele deu-me a boa notícia, já que lhe tinham dito no clube que o treinador queria falar com ele... É isso que acontece quando uma pessoa é honesta, as coisas aparecem. E neste caso está a acontecer, ele foi reintegrado e de uma boa forma. Estamos muito contentes por isso!", declarou o técnico tico.

Autor: Fábio Lima