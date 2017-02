Para lá de ter saído lesionado frente ao Rio Ave - um problema físico pendente de avaliação por parte da equipa médica do Sporting -, Adrien Silva é já baixa certa para o próximo jogo dos leões, diante do Estoril, por ter visto o quinto cartão amarelo na Liga NOS. Uma situação que obriga Jorge Jesus a mexer na equipa titular, mas para a qual o técnico está preparado."Sofreu uma pancada no joelho, o mesmo que o afetou quando esteve parado. Mesmo assim, não posso dar mais dados, porque não sei. Será reavalidado pelo departamento médico, que vai fazer uma reavaliação. Não posso acrescentar mais nada. Mesmo assim, já não poderia jogar no Estoril. Hoje acabámos com muita juventude, com o Podence e o Palhinha, numa situação difícil, a ganhar por 1-0. Estiveram bem emocionalmente, confiantes... Temos de crescer, eles têm qualidade", elogiou, em declarações à SportTV."Temos uma semana para analisar. Temos várias soluções. O Bryan pode fazer a posição do Adrien, assim como o Bruno César. São jogadores que ofensivamente me agradam. O Palhinha também pode, mas é mais um jogador defensivo. Mas há solução e é importante haver", destacou.

Autor: Fábio Lima