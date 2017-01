Apesar da imprensa espanhola ter apontado o Atlético Madrid como possível interessado em William Carvalho, a verdade é que, por esta altura, a SAD verde e branca não recebeu qualquer proposta para a saída do internacional português. O camisola 14 é considerado um jogador fundamental na forma como Jorge Jesus ‘pensa’ o futebol do Sporting e só uma proposta a rondar o valor da cláusula (45 M€) pode convencer BdC que nas últimas semanas já rejeitou uma oferta do WBA de 30 M€.