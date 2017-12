Tal como o nosso jornal deu conta, o Sporting ainda não desistiu de Rúben Ribeiro e os próximos dias serão decisivos no que a este dossiê diz respeito. Com Marcelo já ‘bem atado’, a SAD verde e branca centra agora todas as atenções no médio-ofensivo de 30 anos, de forma a tentar ultrapassar o FC Porto.

Apesar de já ter um princípio de acordo com os dragões, Rúben Ribeiro não assinou qualquer documento e, por isso, será livre para decidir o seu futuro a 1 de janeiro. O Sporting tentará convencer o camisola 10 do Rio Ave a não olhar ao coração (é adepto assumido do FC Porto), optando por um projeto aliciante, no qual poderá ter mais oportunidades para somar minutos. Certo é que o maior desejo de Rúben Ribeiro é lutar pelo título o mais rápido possível e, por isso... até aqui o Sporting poderá ter alguma vantagem, já que, ao invés dos dragões (que preferem esperar pelo fim do contrato), quer recrutar o jogador já em janeiro.

Autor: Alexandre Carvalho