Jorge Jesus promoveu ontem, diante do Nacional, o regresso de Rúben Semedo ao onze, depois de ter dado a titularidade a Paulo Oliveira nos últimos quatro jogos.Recorde-se que o facto de o camisola 35 ter perdido o lugar prendeu-se com o acumular de erros, alguns dos quais terminaram com expulsões do central. O técnico dos leões quis que Rúben percebesse que não estava a cumprir os requisitos para o lugar, promovendo então a ‘subida’ na hierarquia de Paulo Oliveira. Ontem, foi dia de JJ voltar a invertê-la, reeditando-se a dupla de centrais que formou a partir da segunda metade de 2015/16. Ao triunfo, o Sporting conseguiu aliar o facto de não ter sofrido golos pela 15ª vez esta época (em 39 jogos).