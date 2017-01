O castigo aplicado a Coates na sequência do quinto amarelo visto na visita à Madeira obrigará Jorge Jesus a mudar o eixo da defesa para o jogo com o P. Ferreira. Paulo Oliveira irá segurar o seu lugar no onze, juntando-se desta feita a Rúben Semedo, elemento que até já estava disponível para ser opção no Funchal, mas que ficou no banco por opção técnica de Jesus.

Tal como o nosso jornal avançou em tempo oportuno, o treinador do Sporting está bastante satisfeito com as exibições de Paulo Oliveira e pretende dar-lhe mais tempo de jogo. O castigo aplicado a Sebastián Coates poderá ser uma oportunidade de ouro para Rúben Semedo recuperar a confiança perdida junto de Jorge Jesus. O treinador não ficou satisfeito com mais uma expulsão do defesa-central (com o Desp. Chaves, na Taça de Portugal) e deixou-o no banco frente ao Marítimo.