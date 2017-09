Continuar a ler

Em -48kg, Maria Siderot derrotou a italiana Francesca Milani e a brasileira Gabriela Chibana, antes de perder com a sérvia Milica Nikolic nas meias-finais. Na luta pela medalha de bronze, Siderot acabou por ceder perante a francesa Lucilie Duport. Na mesma categoria, Joana Diogo perdeu logo no primeiro combate, frente à japonesa Hiromi Endo, que viria a conquistar o ouro.Em -52kg, Mariana Esteves foi batida na estreia, com Gonçalo Mansinho a cair na segunda ronda dos -60kg.