Continuar a ler

Manadu Samba Candé, conhecido por Sambinha, estava ao serviço dos New England Revolucion, do principal escalão nos Estados Unidos da América, mas apenas alinhou em dois encontros e regressa agora a Portugal, às ordens de Filipe Gouveia.



Sambinha é o terceiro reforço de inverno dos leões da serra, depois das chegadas do extremo Onyeka Lucky e do ponta-de-lança Erivelto. O Sp. Covilhã é 11.º classificado da 2.ª liga, com 28 pontos. Manadu Samba Candé, conhecido por Sambinha, estava ao serviço dos New England Revolucion, do principal escalão nos Estados Unidos da América, mas apenas alinhou em dois encontros e regressa agora a Portugal, às ordens de Filipe Gouveia.Sambinha é o terceiro reforço de inverno dos leões da serra, depois das chegadas do extremo Onyeka Lucky e do ponta-de-lança Erivelto. O Sp. Covilhã é 11.º classificado da 2.ª liga, com 28 pontos.

O central Sambinha assinou esta quarta-feira contrato até ao final da temporada com o Sp. Covilhã, por empréstimo do Sporting, revelou à Lusa Vítor Cunha, diretor desportivo do clube da 2.ª liga, uma situação já avançada por Record O defesa luso-guineense, de 24 anos, chegou à Covilhã na noite de terça-feira, chegou a acordo com a direção dos serranos e juntou-se hoje ao restante plantel, que conta com o médio Chaby e o avançado Ponde, ambos também emprestados pelo Sporting.

Autor: Lusa