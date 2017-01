O Paços de Ferreira tem sete futebolistas lesionados e, por isso, de fora do jogo de sábado com o Sporting, no Estádio José Alvalade. A lista de convocados já foi divulgada pelo emblema pacense, que destaca as ausências de Ricardo, Rabiola, Cícero, Paulo Henrique, Miguel Vieira, Filipe Ferreira e Francisco Afonso.

Oa reforços Filipe Melo e Luiz Phellype, contratados no mercado de janeiro, já estão inscritos e foram chamados.

Lista de convocados: Guarda-redes: Rafael Defendi e Mário Felgueiras;



Defesas: Bruno Santos, Marco Baixinho e Pedro Monteiro;



Médios: Pedrinho, Mateus, Filipe Melo, Minhoca, André Leal, Christian, Vasco Rocha e André Sousa;



Autor: Sérgio Krithinas