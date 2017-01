Carlos Severino refuta as acusações de Abílio Fernandes (vice-presidente no mandato de Sousa Cintra), que afirmara que o ex-candidato à presidência deu uma "cambalhota", pelo facto de agora ser um opositor de Bruno de Carvalho."Lamento e refuto todas as acusações. Estranho também o porquê dessas declarações. Só espero que esses comentários não tenham sido um frete...", afirmou Carlos Severino ao nosso jornal.