Após o apito final, os jogadores do Sporting iam para o balneário quando os assobios vindos do topo Sul reencaminharam o grupo para os agradecimentos.Schelotto chegou-se mesmo junto das claques e procurou Daniel Samico, um dos líderes da Juve Leo, para lhe entregar a sua camisola, ainda que com um erro de impressão. Durante todo o jogo, chamou-se... ‘Shcelotto’.