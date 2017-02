"Hoje recebi, e julgo que vários jornalistas também, um vídeo com uma conversa entre duas pessoas, que todos os sportinguistas conhecem, que foi publicado e, curiosamente, não está disponível. Trata-se de uma conversa que me foi confirmada, que existiu, entre José Maria Ricciardi e Sikander Sattar. Deram o titulo os 'Amigos de Bruno de Carvalho'. Recordo quem são estas duas pessoas: Ricciardi é o maior apoiante de Bruno de Carvalho, deu agora uma entrevista a dizer que a situação financeira é a melhor de sempre. Disse a verdade, disse que recebeu comissões do Benfica e é verdade. Está em nono lugar na lista para o Conselho Leonino, faz parte da tal Comissão de Honra, foi vice-presidente do Conselho Fiscal do Sporting e, em 2013, Daniel Sampaio explicou como esta figura, ao longo de anos, convidada e escolhia presidentes, treinadores e jogadores. É a tal figura omnipreente que nunca teve a coragem de se candidatar mas que continua, aparentemente, a mandar no nosso clube. Sattar também é integrante da sua Comissão de Honra, foi vogal do Conselho Fiscal e era o presidente uma auditoria da SAD do Sporting durante vários anos. Curiosamente tem também tem uma figura ligada a ele na KPMG, um tal de Guilherme Pinheiro, que depois de ter perdido uma contratação foi colocado na Academia, onde é um dos principais responsáveis", começou por dizer, destacando depois por elencar alguns das frases proferidas no referido vídeo: "Diz que a única solução é perder a maioria do capital social da SAD. Que o presidente deve passar a ser apenas uma figura de corpo presente. Que a liderança do Sporting deve ser independente da irracionalidade dos adeptos e que ele e os investidores têm de ficar com a maioria. Está lá, preto no branco".



"Hoje, a máscara caiu. Hoje percebemos que há um projeto em curso para tirar o Sporting dos sócios. Gostava de deixar claro que, connosco, nada disso se vai passar. Connosco, o Sporting vai manter a maioria do capital da SAD. Não vamos comer e calar. Nós, no dia 4 de março, vamos responder a esta gente que se acha dona do Sporting. E eu venho aqui pedir explicações, desde logo ao meu adversário nestas eleições. Foi no seu mandato que se criaram as situações desta conversa toda, nomeadamente com as VMOC's. Foi no seu mandato que vendemos parte do capital à Holdimo. Holdimo que, no dia do debate, deu publicamente apoio a Bruno de Carvalho. Tudo começa a fazer sentido, podemos só juntar os pontos... Ouvimos dizer que 18 milhões de euros entraram de um investidor... Exijo que os sportinguistas saibam rapidamente, esta semana, quem investiu, e se foi José Maria Ricciardi. Foi ele que entrou com essa verba? Sportinguistas, nós no dia 4 de março temos de impedir que isto avance. Só comigo a presidente podemos impedir esta tentativa de tomada de controlo do Sporting através da sua SAD", garantiu.









Pedro Madeira Rodrigues reagiu esta noite, na sua sede de campanha, ao conteúdo de um vídeo partilhado no sábado, na plataforma 'Youtube' - intitulado 'O plano secreto dos amigos do Carvalho', no qual são identificados o banqueiro José Maria Ricciardi e Sikander Sattar, presidente da KPMG, como os principais intervenientes, e a situação financeira do Sporting como o tema central, exigindo a Bruno de Carvalho explicações.