Sobre Rui Morgado, é um elemento que, de facto, desde o primeiro dia se comportou de uma forma absolutamente descabida. Tinha reclamações de terceiros, de adversários, de convidados, de membros de órgãos sociais. Usava sempre palavras muito agressivas, venenosas contra tudo e todos. Hoje, por exemplo, sendo uma pessoa que quer ser presidente da Assembleia Geral, põe em causa sobre se estávamos a mentir ou não relativamente ao número de sócios. Faz um post onde confunde tudo. Rui Morgado é assim. Foi pedido para ir-se embora e ele acabou por aceder. Diz que tem a ver com Marco Silva... Mas saiu pelo seu comportamento. Depois há José Pedro Rodrigues, que teve um processo contra o Sporting, no valor de 21 mil euros. Um processo que, do que ele me disse "para dar uns empurrões no processo de Odivelas". Felizmente perdeu o processo. O Delfim, por exemplo, tem um processo contra o Sporting. Lembrou-se dez anos depois que teve uma lesão incapacitadora. Mas diz que o processo não é contra o Sporting, mas contra a seguradora. Mas é contra o Sporting! Por último, para acabar, há o afastamento dos órgãos de decisão. O Sporting está na liderança da Liga, está nos grupos de trabalho da Liga desde o primeiro dia. Das suas propostas para o Conselho de Arbitragem, foram várias acatadas. O vídeoárbitro, por exemplo... Tivemos influência bastante grande naquilo que é o novo programa. Estamos lá, independetemente das críticas. Estamos presentes, em reuniões com governos, parlamento, presidente da república. UEFA, FIFA... Se há coisa que não estamos é isolados! Temos crescido na união da família sportinguista."



- Pedro Madeira Rodrigues: "Temos uma equipa coesa, seja a nível da direção, a nível do conselho fiscal. Tenho privilégio de reunir sempre as melhores pessoas e aqui também consegui. Queremos também construir uma equipa para o futebol, que trabalhemos em equipa, pois ultimamente tem sido muito apenas duas pessoas a mandar. Vamos criar uma equipa, vamos criar estrutura. Com uma forma de trabalhar completamente diferente, com uma comunicação diferente. Sem nos preocuparmos tanto com os nossos adversários. É também fundamental trazer a militância de volta ao clube e nós vamos trazer isso. Fazer crescer o Sporting em vitórias. Que saibamos ter uma equipa ganhadora. A minha equipa inclui uma pessoas mais conhecidas, outras menos. Temos o Vítor Ferreira, que foi uma excelente escolha do Bruno de Carvalho há quatro anos. Tem muitas ideias, vai colaborar numa área onde o Sporting não tem trabalhado e tem sido prejudicado. Depois temos Rogério de Brito, para trabalhar nos núcleos. Mário Saldanha, que será o vicepresidente para as modalidades. Pedro Rebelo Pinto, para a área financeira. Temos também o filho de Moniz Pereira. Aliás, iremos propor para que seja o sócio número 2 perpétuo. Depois também temos o Filipe Matos e o Rui Morgado, que será o próximo presidente da Mesa da Assembleia Geral, também ele que fazia parte da equipa de Bruno de Carvalho. É isto: tem capacidade para trazer boas pessoas, mas não consegue mantê-las consigo..."



Apresentação de ideias



Pedro Madeira Rodrigues: "Tenho pena de não termos mais debates. Sinto na rua cada vez mais apoio. Mostramos que temos um projeto para o futuro, espero que falemos do futuro. Claramente somos muito diferentes e temos projetos diferentes. Gostava de acrescentar a questão da estrutura para o futebol. Ontem apresentei uma pessoa campeã no Sporting, que tem o perfil que queremos. É fundamental, vamos finalmente ter uma estrutura, algo de que Jorge Jesus sempre se queixou e até ameaçou sair. Vamos marcar uma série de diferenças e espero que os sportinguistas votem massivamente."



- Bruno de Carvalho: "É muito importante estarmos a fazer este debate aqui, na Sporting TV, na nossa casa. Temos de valorizar o que é nosso. Fizemos uma restruturação financeira, invertemos uma filosofia de desinvestimento nas modalides, criámos uma lógica de rigor financeiro. Não queremos ser premiados, queremos que as pessoas vejam, olhem para os projetos, olhem para os candidatos. Vejam quem tem maior capacidade de liderança, maior 'know how', quem está mais preparado. Que votem por consciência e liberdade. Faço um apelo para que venham votar. O Sporting precisa que sócios se mobilizem, que demonstrem a força desta instituição. Que transformem estas eleições nas mais concorridas. Que façam em consciência, que venham, que aproveitem estes momentos, este debate, que será muito importante, e toda a informação que receberam. Que no final ganhe o Sporting, que os sportinguistas fiquem satisfeitos e orgulhosos".



- Bruno de Carvalho chegou às 20 horas a Alvalade, acompanhado por José Quintela, responsável pela comunicação da campanha, e por Rui Caeiro, administrador da SAD. Já Madeira Rodrigues chegou por volta das 20H30, acompanhado pela mulher e pelos filhos.



Pela primeira, última e única vez, os candidatos à liderança do Sporting, Bruno de Carvalho e Pedro Madeira Rodrigues, vão estar olhos nos olhos a discutir o futuro do clube. Até que a voz lhes doa. Será a partir das 21 horas, com transmissão em direto na Sporting Tv. E o local não podia ser mais adequado: o Hall Vip do Estádio José Alvalade, precisamente onde a 4 de março, dentro de escassos nove dias, terão lugar as eleições. Siga em direto no Record Online!

Relativamente a Ricardo Pina Cabral, é advogado. Gestor de talentos é o Aurélio, que também deve ser despedido como o Jorge Jesus e o Carlos Lopes. Ou a equipa de vetranos... Ainda vai tirar o quadro de Sousa Cintra da parede! Voltando a Pina Cabral, o contrato de Leonardo Jardim foi feito no seu gabinete. Depois, no caso Montero, deu-se o nosso afastamento, quando ele usa um agente conhecido dele e eu perguntei porquê. No final pediu para dar 10% ao agente e eu neguei. Aí deu-se o afastamento. Depois podem responder, que eu gosto imenso que o façamNão sei o que é isso do 'abutre' e 'lampião'. Quando explicar o que é um bom candidato porque tem estabilidade familiar... O que significa o meu IRS e recibo de vencimento... Quando explicar o que está por trás, explico o que é o zero à esquerda.No futebol não está a correr como esperávamos, mas os sócios sabem o trabalho que tem sido feito. A equipa conseguiu tirar o Sporting do sétimo lugar e passá-lo para segundo. A equipa do ano passado só não foi campeã por muito azar e por influência de terceiros é que não fomos campeões. Não corre como gostávamos este ano, mas estamos no rumo certo. Ao contrário do que dizem, mantivemos a maioria da SAD, quando todos diziam que não. Tivemos sempre resultados positivos na SAD, tirando este último, mas de forma propositada, para depois fazer as duas maiores vendas de sempre. Uma delas é a maior de todos os tempos de um jogador português em Portugal. O gestor de ativos chama-se Bruno de Carvalho, tem quatro das dez maiores vendas.": "Gosto que tenha tanto interesse pela minha equipa. Quero pessoas que me ajudem, que digam quando estou errado. Gente que pense por ela. Grandes sportinguistas, custa ver serem ofendidos. Eles não precisam que seja eu a responder por eles. Delfim é mais um grande campeão que trago de volta para o Sporting. Sofreu muito na carreira, está preparado. Ele saberá defender-se. Estamos habituados a ser ofendidos, processados e insultados. Obviamente poderá haver questões graves, mas o show off não contribuiu para a união da família sportinguista. Se há candidato que pode contribuir para essa união serei eu.Falou de Vítor Espadinha. Ao contrário de si, não sou fã do Facebook. Não gosto desse tipo de linguagem, mas quem me chamou de imbecil, de zero à esquerda, de lampião – essa é que me custa mais – foi você. Eu respondo por mim. Agora, ouvi dizer estas coisas, estava com a minha mulher e ela disse ‘mereces ganhar as eleições’.Vou ter a capacidade de agregar. Bruno de Carvalho diz que foram todos maus antes dele, os que não estiveram com ele. Houve coisas que correram melhor e outras pior. A maioria das pessoas que passaram pelo Sporting procuraram fazer o melhor que podiam. O Sporting tem gente de grande qualidade que quer servir o Sporting e não servir-se do Sporting. Temos 170 mil sócios, mas em termos de pessoas que votam estamos abaixo do tempo de Bettencourt. Tivemos de substituir a Susana Cabral. Temos o objetivo de trazer as mulheres para o Sporting.Estrutura do futebolOs sportinguistas não sabem que equipa vamos ter para o futebol. Octávio Machado já disse que se ia afastar. Ouvimos dizer que o próximo chama-se André Geraldes, que só conhecemos da história com o Arouca. Qual é a sua capacidade de ser diretor geral do Sporting?Boloni e DelfimSão nomes que nos vão ajudar a voltar a ganhar. São campeões, vão trazer esta cultura de vitória. Cultura de exigência , ganhadora. Boloni vai ficar com o futebol e a formação. Temos pessoas na formação que não sei que experiência têm. Foi ele que lançou o Cristiano e o Quaresma. Depois vai ter um team manager, o Delfim, um homem que vai estar próximo dos jogadores, motivá-los"Equipa e projeto"Vou tentar cingir-me às perguntas. Há diferenças muito grandes nas equipas das listas. Mantivemos a equipa diretiva que tínhamos, fomos trazer para a AG alguém que não tinha estado na lista, o que demonstra capacidade de agregação e isso nota-se também no Conselho Fiscal. O que queremos é continuar este trabalho, rodeando-os das pessoas que estavam no Sporting. E o Conselho Leonino que é transversal a toda as direções. Temos feito um trabalho de quatro anos de agregação.Vítor Ferreira foi afastado por unanimidade por clube e SAD. Depois, porque somos pessoas de bem, deixámos que saísse como se fosse ele próprio a sair. Mas falamos de alguém que estava no Mundo do futebol mas afastado do mesmo e imagine as razões. Temos por exemplo o caso Mário Saldanha, exemplo claro daquilo que foram as alterações feitas no CL. Deixou de falar comigo quando percebeu que tirei os conselheiros leoninos em business sits', altamente vendáveis, e os passámos para a outra central, em lugares menos vendáveis. Depois disso Saldanha não me falou mais. Aí se verifica o interesse das pessoas em colaborar no Sporting. Posso falar de Vítor Espadinha, que com grande elevação... de facto, "palhaço, rídiculo, cromo, Goebbels, animal, primata, louco". As palavras de um candidato a um órgão social de Madeira Rodrigues. Não vi preocupação do candidato em demarcar-se disto. Em 4 anos saíram dois elementos da minha equipa; em 15 dias na lista deste senhor saiu um. Verifique-se a nossa solidez...