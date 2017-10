Islam Slimani chegou ao Sporting em 2013 como um desconhecido, proveniente do modesto CR Belouizdad, por cá passou três anos e partiu depois para Inglaterra, já com estatuto reforçado. Chegou à Premier League, para representar o então campeão Leicester City, onde num ano e meio já percebeu as grandes diferenças entre os dois campeonatos. Mesmo assim, uma coisa é certa: de Portugal só levou boas memórias."O nível do campeonato inglês é indiscutivelmente superior ao português. Aqui em Inglaterra há muitas equipas boas e temos de estar bem em todos os jogos, de forma a conseguirmos estar sempre no topo. O ambiente nos estádio é também bastante intenso. Afinal de contas, os ingleses são um povo de futebol, cada um tem o seu clube, o que não é o caso em Portugal. Mesmo assim, pelo que me importa só tenho boas memórias da minha passagem pelo Sporting, onde vivi momentos magníficos", admitiu o avançado, ao jornal argentino 'Compétition'.No Leicester desde o arranque da época passada, Slimani acabou por não conseguir confirmar os créditos que levava de Alvalade, tendo já sido falada a sua mudança de clube. O ex-leão, de 29 anos, não dá importância a esses rumores e deixa uma garantia. "Sou um jogador do Leicester e estou focado no clube a 1000% nos objetivos do clube. Tenho contrato e, por isso, tenho de respeitar os meus compromissos. Por agora não quero falar de uma possível saída", referiu.

Autor: Fábio Lima