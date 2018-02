Bruno de Carvalho fez o convite a mais de 40 "sportingados", mas apenas cinco compareceram este domingo para a sessão de esclarecimento, a propósito da AG de dia 17, que está a decorrer numa unidade hoteleira de Lisboa.José Pedro Rodrigues, Rui Morgado, Margarida Dias Ferreira, Rogério Beatriz e Pedro Paulino são os presentes que estão reunidos desde pouco depois das 15 horas com o presidente do Sporting, Jaime Marta Soares, Rui Caeiro e Carlos Vieira.Recorde-se que Bruno de Carvalho convidou todos os associados que integram a sua lista de 'sportingados' e a comunicação social para comparecem em duas sessões de esclarecimento, tendo em vista a Assembleia Geral (AG) do próximo dia 17. O primeiro, que se está a realizar, tinha como finalidade "esclarecer os associados" sobre a AG, bem como clarificar "as razões pelas quais estas pessoas foram incluídas" na referida lista, divulgada anteriormente no seu Facebook . Para amanhã às 16 horas, no Auditório Artur Agostinho, está agendado o segundo encontro para o qual foram também convidados "um conjunto de jornalistas e comentadores com tribunas nos jornais, rádios e televisões, que mais críticas e dúvidas têm suscitado sobre as propostas de alteração aos Estatutos do Clube e o Regulamento Disciplinar do SCP".