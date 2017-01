Que Dost já tem lugar reservado entre a lista de maiores goleadores do Sporting neste milénio, não é novidade. Mas e se lhe disséssemos que, em época de estreia, só Mário Jardel teve um melhor arranque no campeonato em igual número de jornadas?À 17ª ronda, Super Mário já levava 19 golos, em 2001/02 (no final, festejou por umas incríveis 42 vezes). A seguir a Jardel, aparece logo Bas Dost, com os seus 13 golos, empatado com Fredy Montero - porém, o colombiano somou mais minutos, uma vez que Dost só alinhou às ordens de Jesus a partir da 4ª jornada. Depois, aparecem os nomes de Ricky van Wolfswinkel (7), Liedson (6), Slimani (4) e Acosta (3). Uma galeria de nomes de peso, onde Bas Dost já se destaca como finalizador nato.