O Chaves volta a receber o Sporting na terça-feira, escassos dias depois de ter imposto um empate aos leões em jogo da 17.ª jornada da Liga NOS (2-2) , com a mesma ambição de ganhar, agora numa partida que vale o apuramento para as meias-finais da Taça de Portugal, prometeu o treinador Ricardo Soares."O nosso foco está sempre no que podemos fazer, nas nossas tarefas, na nossa qualidade. Trabalhamos em função do que achamos que podemos rentabilizar e concretizar. Temos uma ideia de jogo e vamos motivando os jogadores para essa ideia de forma a sermos mais fortes a cada dia que passa", começou por salientar Ricardo Soares esta segunda-feira, em conferência de imprensa."O Chaves está no mesmo escalão que o Sporting, mas as duas equipas jogam para diferentes objetivos. A nossa responsabilidade é inerente à do próprio jogo. Não passa de um jogo. Quando damos o máximo a mais não somos obrigados. O que pensamos é que temos capacidade e que se estivermos no nosso limite poderemos passar esta eliminatória, o que seria prenda fantástica para os nossos adeptos fantásticos", acrescentou o treinador.