"Como adepto, não estou feliz e há conjunto de opções que não têm dado os resultados que se esperavam", assume Soares Franco, insistindo que a sua posição não deve ser encarada como uma crítica à gestão de Bruno de Carvalho, mas tão-só como uma constatção dos maus resultados alcançados nas várias frentes."Quando se está lá - e eu já lá estive - não é fácil ter grande alento, quando se está a 8 pontos do primeiro, a 4 do segundo e a 2 do terceiro. Para a época ter algum sucesso, o Sporting tem que chegar ao segundo lugar e garantir a ida direta à Liga dos Campeões. Só assim terá sustentabilidade para preparar a próxima época com tranquilidade", admite o antigo líder dos leões, apontando um caminho para a obtenção de tal desiderato."Espero que o Sporting, dentro da contrariedade de estar a 8 pontos do primeiro e a 4 do segundo, tenha a capacidade de ganhar ao primeiro e ao segundo e de chegar ao lugar que lhe dá entrada direta na Liga dos Campeões", resume Soares Franco, insistindo que a sua declaração não deve ser encarada como uma crítica."Não estou, de maneira nenhuma, a criticar as metas que foram estabelecidas, estou apenas a constatar factos", concluiu o antigo dirigente do clube verde e branco.