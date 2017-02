Já com as eleições do próximo dia 4 de março na mira, os sócios do Sporting têm até amanhã (dia 13) para regularizar o pagamento das suas quotas. Recorde-se, a este propósito, que os associados do clube de Alvalade apenas poderão exercer o seu direito ao voto se tiverem as suas prestações em dia, incluindo, por isso, a que se refere a fevereiro.