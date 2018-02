Sérgio Conceição foi condenado a pagar uma multa de 804 euros por danificar o banco de suplentes do estádio do Moreirense. A situação foi semelhante à de Fábio Coentrão em Setúbal, ação que não sofreu qualquer sanção por parte do Conselho de Disciplina.

Record sabe que as duas situações foram escritas nos relatórios do delegado da Liga nesses jogos. Curiosamente, o delegado até foi o mesmo nos dois encontros, Rui Manhoso.