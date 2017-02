Com o triunfo, a equipa leonina passa a somar 47 pontos, os mesmos do líder Sp. Braga - as arsenalistas golearam (7-0) o Futebol Benfica -, com quem irá jogar na próxima jornada, numa partida a disputar no Estádio José Alvalade. As duas equipas são as únicas ainda sem derrotas no campeonato, contando ambas 15 vitórias e dois empates.

O Sporting soma e segue na liga feminina e despachou este domingo a equipa do A-dos-Francos, fora de casa, com uma goleada (6-1). A goleadora leonina Solange Carvalhas foi a grande figura da tarde, apontando quatro golos num jogo em que a equipa visitante esteve mesmo a perder.Depois de Catarina Sousa ter dado vantagem às anfitriãs logo aos 11', a turma orientada por Nuno Cristóvão respondeu ainda na primeira parte, com Solange Carvalhas a marcar aos 30', 41' e 45'. Na segunda parte, o festival leonino prosseguiu, com a craque do Sporting a completar o 'poker' aos 86', de penálti, somando agora 26 remates certeiros no campeonato, do qual é a melhor marcadora. Ana Capeta (72') e Amélia Pereira (89') fizeram os outros golos.