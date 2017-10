Continuar a ler

A Academia foi a casa de Bruno Cardoso entre 2006 e 2010, altura em que a geração de 93’, com craques como João Mário, João Carlos Teixeira, Tiago Ilori, Afonso Figueiredo, Ricardo Pereira, entre outros, se tornou famosa. Depois, foi colega de quarto de... Iuri Medeiros. "Foram tempos cinco estrelas, os melhores da minha vida, e sinto-me um privilegiado por tê-los vivido. No início foi difícil, por estar longe da família, mas não me arrependo de nada. Ainda hoje mantenho contacto com muitos deles e espero que em breve possamos fazer uma almoçarada para recordarmos tudo isso."



Oportunidade única



"Na vida, nada é impossível, basta lutar todos os dias pelos nossos sonhos." Esta frase foi um dia proferida por Cristiano Ronaldo, o mais valioso ‘produto’ da Academia do Sporting, e espelha um pouco do sentimento vivido nesta altura por alguns dos jogadores do Oleiros, que na próxima quinta-feira vão defrontar os leões. Para um deles, este embate será ainda mais especial. Aos 24 anos, Bruno Cardoso continua a lutar pelo seu sonho que, curiosamente, nasceu… em Alcochete. Então com 15 anos, o jogador natural da Sertã deixou o conforto do lar, a família e os amigos para rumar a Lisboa e vestir a camisola verde e branca. O coração bate, por isso, mais forte quando se fala do embate desta 3ª eliminatória da Taça de Portugal."Vai ser muito especial para mim por ser o clube onde me formei, onde joguei mais anos e onde deixei muitos amigos. Além disso, também é o meu clube do coração", começou por dizer o lateral, em entrevista a Record, recordando o momento do sorteio: "Foi uma grande surpresa, mas sabíamos que era possível. Queríamos defrontar um ‘grande’ e no início foi um misto de emoções, por se tratar do Sporting, com tudo o que isso representa para mim, e depois porque, independentemente de tudo, temos o sonho de poder fazer história. Não seríamos os primeiros a consegui-lo. A Taça de Portugal já nos habituou a isso.

Autor: Fábio Aguiar