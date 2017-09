Continuar a ler

Tem a palavra o presidente



Ora, Record não podia deixar de desafiar Sousa Cintra a recordar o episódio. "Foi horrível, uma guerra feroz... Contratámos o jogador, mas ele tinha assinado outros contratos. Meteu-se a FIFA, a UEFA, tudo! Já nem o Carlos Queiroz acreditava que ele viesse...", recorda, no preciso momento em que lhe veio à memória um dos maiores sustos da sua vida: "Fui buscá-lo ao Egito e quase levei uma facada! As pessoas nem imaginam... Sabem? Disse que ia vencer e venci!", resume, eufórico.



O caso remonta a 1994, quando Amunike se comprometeu com o Sporting após assinar um pré-acordo com os alemães do Duisburg. Depois de meses na justiça desportiva, foi finalmente leão. Ora, Record não podia deixar de desafiar Sousa Cintra a recordar o episódio. "Foi horrível, uma guerra feroz... Contratámos o jogador, mas ele tinha assinado outros contratos. Meteu-se a FIFA, a UEFA, tudo! Já nem o Carlos Queiroz acreditava que ele viesse...", recorda, no preciso momento em que lhe veio à memória um dos maiores sustos da sua vida: "Fui buscá-lo ao Egito e quase levei uma facada! As pessoas nem imaginam... Sabem? Disse que ia vencer e venci!", resume, eufórico.O caso remonta a 1994, quando Amunike se comprometeu com o Sporting após assinar um pré-acordo com os alemães do Duisburg. Depois de meses na justiça desportiva, foi finalmente leão.

Com Amunike e o Sporting foi amor à primeira vista, culpa de um dos presidentes mais emblemáticos da história leonina. Sousa Cintra bateu-se com unhas e dentes, mas foi difícil. Muito difícil..."Sousa Cintra é especial", elogia. "Com a minha contratação, provou que tudo se consegue quando queremos muito. Acreditava nas suas capacidades e queria o melhor para o Sporting. Acreditou em mim e agradeço-lhe a oportunidade", vinca, expressando gratidão para com alguém que quase perdeu... a própria vida para o contratar.