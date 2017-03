"Uma grande goleada." É esta a previsão de Sousa Cintra, antigo presidente do Sporting e apoiante de Bruno de Carvalho , para o resultado eleitoral de hoje. "O presidente fez um trabalho fantástico. Vai vencer com uma margem muito grande. Conheço bem este clube e sei que os sportinguistas são pessoas esclarecidas. No próximo mandato o Sporting vai ser campeão", frisa.