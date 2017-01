Sousa Cintra, antigo presidente do Sporting, acredita que os leões ainda têm hipóteses de chegar ao título esta temporada e, por isso mesmo, defendeu que Jorge Jesus não deveria ter deitado publicamente a toalha ao chão na corrida pelo campeonato nacional"Jorge Jesus não deveria ter dito que o Sporting não ia lutar pelo título. Faltam muitos jogos e é uma mensagem errada. Temos de estar unidos e empenhados para que as coisas corram melhor. É preciso pensar no que correu menos bem. Mas os árbitros têm prejudicado de forma consecutiva", analisou Sousa Cintra, à margem do lançamento do livro 'Fernando Martins - Retratos de uma vida 1917-2013', num hotel em Lisboa.

Autor: Valter Marques