Ainda sem qualquer minuto oficial disputado esta temporada, devido à grave lesão que sofreu ainda na pré-temporada, o avançado lituano Lukas Spalvis vai prosseguir carreira, pelo menos até final da época, ao serviço do Belenenses, clube ao qual o Sporting o cederá, segundo apurouRecorde-se que o dianteiro lituano, que chegou no arranque da temporada a Alvalade proveniente do Aalborg, se lesionou com gravidade no encontro de preparação diante do Stade Nyonnais, disputado a 14 de julho, no qual sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco interno do joelho direito. Foi entretanto operado e, depois de um longo período de recuperação, poderá dar o seu contributo aos azuis nesta segunda metade da época.