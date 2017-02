Depois do empréstimo ao Belenenses ter ficado sem efeito, o avançado Lukas Spalvis acaba por rumar à Noruega, emprestado pelo Sporting ao Rosenborg, atual campeão e um dos mais importantes clubes daquele país, até final do ano.Assim, o jogador lituano, de 22 anos, regressa ao norte da Europa, depois de ter chegado aos leões no verão de 2016, por 1,6 milhões de euros, vindo dos dinamarqueses do Aalborg.No Rosenborg, Spalvis vai agora cumprir a pré-temporada, pois o campeonato norueguês arranca no início de abril, prolongando-se até final de novembro. Refira-se que o acordo de empréstimo não inclui qualquer cláusula de compra no final do mesmo.

Autor: Alexandre Carvalho