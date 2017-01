A contratação de Spalvis por empréstimo do Sporting suscitou dúvidas, na medida em que o Regulamento de Competições da Liga, no seu artigo 78, nº 2, refere que "o clube cedente não pode ceder temporariamente mais do que três jogadores a um clube da mesma competição". Ora, o lituano é o quarto leão emprestado esta época ao Belenenses, mas a inscrição pode ser efetivada, porque, apesar de omisso na letra da lei, a norma só se aplica se se tratar de quatro jogadores em simultâneo, e João Palhinha, o outro elemento emprestado pelo Sporting em 2016/17, acaba de regressar a Alvalade.Entretanto, o avançado voltou a trabalhar ontem com o plantel na preparação da receção ao Rio Ave. Não é ainda crível que Spalvis seja convocado para defrontar os vila-condenses, mas a recuperação do ponta-de-lança evolui favoravelmente, admitindo-se que já realize alguns minutos frente ao V. Setúbal em partida da 22ª jornada.

Autor: João Pedro Abecasis